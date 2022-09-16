الدوري الأوروبي.. - مانشستر يونايتد يستعيد توازنه وريال سوسييداد يواصل التألق

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق مانشستر يونايتد الإنكليزي فوزًأ ثمينًا أمام مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي بهدفين نظيفين اليوم الخميس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وسجلّ للشياطين الحمر كل من جادون سانشو (17) والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (39 من ركلة جزاء).

ودوّن رونالدو اسمه على لائحة هدافي الـ"يونايتد" لأول مرة هذا الموسم في ثامن مباراة له مع الفريق الإنكليزي في جميع المسابقات.

وأحرز مانشستر يونايتد نقاطه الثلاث الأولى في المجموعة الخامسة بعد أن انقاد إلى هزيمة مفاجئة في المرحلة الافتتاحية أمام ضيفه ريال سوسييداد الإسباني بهدف دون ردّ.

في المقابل تكبّد شيريف تيراسبول هزيمته الأولى بعد أن انتصر في الجولة الأولى على مضيفه أومونويا القبرصي بثلاثية نظيفة.



ريال سوسييداد يواصل التألق

وضمن المجموعة ذاتها واصل ريال سوسييداد تألقه بتغلبه على ضيفه أومونويا القبرصي بهدفين لواحد.

ووقّع آندر غيفارا (30) والنرويجي ألكسندر سورلوث (80) هدفي الفائز.

في المقابل بصم البرازيلي برونو على هدف الخاسر الوحيد (72).

وبذلك رفع الفريق الإسباني رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بينما واصل نظيره القبرصي رحلة البحث عن أولى نقاطه.

في المجموعة الثامنة، سقط موناكو الفرنسي على أرضه أمام فرنسفاروشي المجري بهدف نظيف من توقيع بالينت فيتشي (80).

في المقابل انتصر طرابزون سبور التركي على ضيفه النجم الأحمر الصربي 2-1 بهدفي السلوفاكي ماريك هامسيك (16) والمصري محمود حسن تريزيغيه (68)، في لقاء أكمله الضيوف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 وسجلوا فيه هدفهم الوحيد قبل دقيقة على النهاية عبر الصربي فيليكو نيكوليتش.

وتصدر فرنسفاروشي بست نقاط بعد فوزه افتتاحاً على طرابزون سبور 3-2، فيما تجمد رصيد موناكو عند ثلاث نقاط من فوزه خارج ملعبه على النجم الأحمر (1-0).



(بي إن سبورت)