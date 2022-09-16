الامارات | منتخب «الجوجيتسو» يبدأ تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد الجوجيتسو عدداً من المعسكرات التدريبية للمنتخب في إطار الاستعدادات للمشاركة في النسخة 27 من بطولة العالم، التي تستضيفها أبوظبي، بشكل مجمع لكل الفئات والمراحل السنية من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبل في صالة «جوجيتسو آرينا» بمدينة زايد الرياضية. ويضم المنتخب 109 لاعبين ولاعبات، ويشارك ضمن فئات الكبار، والشباب تحت 21 سنة، والناشئين تحت 18 عاماً، والأشبال تحت 16 عاماً.