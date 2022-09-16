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الامارات | منتخب «الجوجيتسو» يبدأ تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم بأبوظبي

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد الجوجيتسو عدداً من المعسكرات التدريبية للمنتخب في إطار الاستعدادات للمشاركة في النسخة 27 من بطولة العالم، التي تستضيفها أبوظبي، بشكل مجمع لكل الفئات والمراحل السنية من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبل في صالة «جوجيتسو آرينا» بمدينة زايد . ويضم المنتخب 109 لاعبين ولاعبات، ويشارك ضمن فئات الكبار، والشباب تحت 21 سنة، والناشئين تحت 18 عاماً، والأشبال تحت 16 عاماً.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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