الامارات | دبا يفرض التعادل في أرض الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض دبا الفجيرة نتيجة التعادل على الوصل بهدف لكل منهما، أمس، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، على استاد الوصل في زعبيل، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى خمس نقاط ويحصل «النواخذة» على أول نقطة له في المسابقة.

وسيطر الوصل على مجريات اللعب، وكاد أن يحرز الهدف الأول في الدقيقة الأولى، عندما لعب فارس خليل كرة عرضية وقابلها البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا برأسه ولكن الكرة خرجت إلى ركلة ركنية، بينما أهدر فابيو ليما فرصة محققة من انفراد بالمرمى وسدد الكرة بجوار القائم (8).

من جهته، اعتمد دبا الفجيرة على الهجمات المرتدة ونشاط إبراهيم اليعقوبي في الجهة اليسرى، إذ لعب كرة عرضية جميلة وقابلها الزيمبابوي تافادزوا برأسه ولكن الكرة علت العارضة (12)، في المقابل تراجع أداء الوصل بعدما غابت الدقة في تمريرة الكرة إلى التنظيم الكبير من الفريق الضيف في خط الدفاع.

أمّا الشوط الثاني فشهد بداية قوية من دبا الفجيرة وأحرز خالد عبدالله الهدف الأول، بعدما قابل كرة عرضية من ركلة ركنية برأسه في المرمى (56)، بينما حصل الوصل على ركلة الجزاء في الدقيقة 70 وسدد فابيو ليما الكرة في المرمى محرزاً هدف التعادل (72). وضغط «الإمبراطور» في الدقائق الأخيرة من اللقاء وسدد فابيو ليما كرة قوية علت العارضة (88)، ورغم احتساب الحكم لسبع دقائق وقتاً بديلاً عن الضائع، إلا أن الوصل لم يتمكن من إحراز هدف الفوز لتنتهي المباراة بالتعادل.