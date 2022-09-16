الامارات | الظفرة يسعى لمصالحة جمهوره من كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض كلباء والظفرة الساعة 17:45 دقيقة مساء اليوم مباراة ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، حيث يبحثان عن فوز في غاية الأهمية لكل منهما. ويبلغ رصيد كلباء ثلاث نقاط بعد فوزه على الوحدة في الجولة الماضية بهدف نظيف، بينما يبلغ رصيد الظفرة نقطة واحدة من تعادل مع النصر وخسارة أمام العين.

ويسعى الظفرة إلى مصالحة جمهوره بعد الهزيمة القاسية من العين بسباعية نظيفة في الجولة الماضية، ويعتبر الفوز بالغ الأهمية للفريقين، حيث يسعى كلباء إلى إثبات الذات والبناء على الفوز المهم الذي انتزعه من الوحدة. ويراهن كلباء على استمرار تألق مهاجمه الروماني سيسالدو والبرازيلي سباداسيو لاقتناص النقاط الثلاث.