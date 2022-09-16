الامارات | «الشراعية 22 قدماً» تدشن الموسم الجديد لـ «دبي البحري»

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شكرا لقرائتكم خبر عن «الشراعية 22 قدماً» تدشن الموسم الجديد لـ «دبي البحري» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد شواطئ دبي الأحد المقبل انطلاق فعاليات الموسم البحري الجديد الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وذلك بإقامة سباق القوارب الشراعية 22 قدماً، والذي يغلق باب التسجيل في أولى جولاته اليوم. ورحّب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أحمد سعيد بن مسحار، في تصريح صحافي بجميع المشاركين، وقال إن روزنامة الموسم الجديد حافلة بفعاليات متنوّعة تزيد على 30 حدثاً. ودعا جميع المشاركين إلى التعاون مع اللجان المنظمة في النادي، والعمل معا لإنجاح الفعاليات، والإلتزام التام باللوائح.
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