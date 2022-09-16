الامارات | الوصل يصدر لجمهوره أول جواز في دوري المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوصل تقديمه جوازاً يحمل اسم النادي لجمهوره، ليتم استخدامه خلال الموسم الحالي في ابتكار جديد لتوثيق حضور المشجعين مباريات دوري أدنوك للمحترفين.

وذكر «الإمبراطور» على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نادي الوصل الرياضي يقدم لأقوى جمهور في الدوري الإماراتي، الجواز الأول في دوري أدنوك للمحترفين، جواز الوصل، وبهذه المناسبة تم توزيع 1000 نسخة مجاناً لأول 1000 مشجع حضروا مباراة الوصل ودبا الفجيرة في دوري أدنوك للمحترفين».

وأضاف: «بداية من الجولة القادمة سيتوافر جواز الوصل في متجر النادي، وستكون هناك جوائز قيمة لمن يكمل ختم جميع مباريات الدور الأول».