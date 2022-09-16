الامارات | الملا عينه على اللقب الخامس في مونديال الدرّاجات المائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد نجم الدرّاجات المائية وبطل العالم راشد الملا، متسابق فريق أبوظبي لجولة حاسمة مع انطلاق الجولة الختامية من بطولة العالم للدراجات المائية في جزيرة سردينيا في إيطاليا وفي مدينة أولبيا بالتحديد، والتي تستضيف المنافسات ابتداء من اليوم وحتى الأحد المقبل وسط مشاركة قوية جداً قد تبلغ أكثر من 100 دراجة في فئات البطولة المختلفة.

ويسعى الملا للقب الخامس له على مستوى البطولة منذ انطلاقها وأيضاً الخامس له على التوالي منذ تحقيقه أول لقب في موسم 2018، وبقائه في قمة فئة الحركات الاستعراضية منذ ذلك الموسم وحتى الآن. ويدخل الملا الجولة الختامية في فئة الحركات الاستعراضية وهو في صدارة الترتيب العام بعد أن حصد 50 نقطة عن الجولة الماضية التي أقيمت في جزيرة إيبيزا الإسبانية في مايو الماضي، ويلاحقه في المركز الثاني الإيطالي روبرتو مارياني برصيد 44 نقطة. ومن المقرر أن يخوض الملا في هذه الجولة مرحلتين يسعى في كل مرحلة لحصد النقاط الأعلى حيث يحصل صاحب المركز الأول على 25 نقطة في كل مرحلة.