الامارات | 25 مدرباً يشاركون في دورة «مدير سباقات بحرية» بالشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية دورة (مدير سباقات بحرية) للدرّاجات المائية التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول الخليج والوطن العربي بالتعاون المشترك مع المنظمة الدولية للدرّاجات المائية IJSBA، ضمن برامجه ومبادراته لتمكين الكوادر التدريبية وتأهيلهم للحصول على الرخص والشهادات المعتمدة من المنظمة الدولية للدراجات المائية والقوارب الرياضية IJSBA. وانطلقت المحاضرات العملية والنظرية في نادي الشارقة البحري على مدار أربعة أيام تحت إشراف بيتر ديسمت رئيس المنظمة الدولية IJSBA في أوروبا وبمشاركة 25 مدرباً. وتناولت المحاضرات النظرية كيفية تنظيم وقيادة سباقات الدرّاجات المائية، ومعرفة أساسيات الأمن والسلامة للمتسابقين وجوانب عدة.