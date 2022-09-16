الامارات | يوم سعيد للشارقة في عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الشارقة فوزاً مثيراً على عجمان 3-2، أمس، على استاد راشد بن سعيد، في افتتاح الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وحظي بيوم سعيد آخر ليرفع رصيده إلى تسع نقاط بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد عجمان عند نقطة واحدة.

وتقدم الشارقة بهدف من نيران صديقة عن طريق سعود سعيد من خطأ فادح عندما أراد إبعاد عرضية ماركوس فينسيوس ليُسكنها شباك الحارس علي الحوسني «35»، ولكن عجمان نجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول عبر لاعبه الكونغولي، بريستيج مبونغو من تمريرة سحرية لفراس بالعربي، راوغ على إثرها الحارس قبل التسجيل «45+3» بطريقة جميلة.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن البرتقالي من التقدم عن طريق فراس بالعربي، بعد سلسلة من المحاولات على مرمى الشارقة، ليسددها بيمناه في المرمى الخالي من حارسه «47».

ولم يستسلم الشارقة للوضع الذي أصبح عليه وسط تدخلات فنية من مدربه أولاريو كوزمين، إلى أن تمكن لوان بيريرا من التعادل بعد أكثر من محاولة على مرمى عجمان سجل منها في الأخير «65». وأضاع ألكاسير ضربة جزاء تسبب فيها سعود سعيد، تصدى لها حارس عجمان علي الحوسني لتتحول الكرة إلى ضربة ركنية لينجح ألكاسير في تحويلها هدفاً «72» معلناً هدف التقدم.

ولم يستفد «البرتقالي» من حالة النقص التي كان عليها الشارقة بعد طرد لاعبه سالم سلطان قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة، إذ تماسك الشارقة للحفاظ على النتيجة.