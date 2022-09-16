شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يضم كريم عرفات موسمين على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، بصفة رسمية إجراءات التعاقد مع كريم عرفات لاعب فريق فيوتشر لمدة موسمين قادمين على سبيل الإعارة.

واجتاز اللاعب المميز الاختبار الطبي بنجاح ليتم حسم كافة الأمور التعاقدية في ظل رغبته بالانضمام لصفوف الدراويش خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويواصل مسئولو الدراويش صفقاته المميزة وإبرام تعاقدات من العيار الثقيل سعيًا لعودة النادي إلى مكانته الطبيعيةمنافساً وحاصداً للألقاب.

ومن المقرر أن ينتظم الوافد الجديد بالتدريبات خلال فترة الإعداد في الساعات القليلة القادمة تمهيداً للاعتماد على جهوده خلال الموسم الجديد.