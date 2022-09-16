شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى رزق يتأهل إلى نهائى أفريقيا للملاكمة.. واكتفاء عرابى وعبد العزيز والسلاموني بالبرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض رباعى منتخب الملاكمة مواجهات قوية اليوم الخميس فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى موزمبيق على صعيد 4 أوزان مختلفة.

البداية مع يسرى رزق الذى نجح فى التأهل إلى النهائى فى وزن فوق 92 كجم بالتفوق على لاعب السنغال بعدم تكافؤ الفرص.

بينما اكتفى عمر عبد العزيز بالبرونزية فى وزن 76 كجم، وخسر عبد الرحمن عرابى من بطل كوت ديفوار فى وزن 80 كجم، ومحمد ابراهيم السلاموني فى 92 ك واكتفى بالبرونزية أيضا.

وحقق المنتخب الوطنى الأول للملاكمة 3 ميداليات فى بطولة البحر المتوسط الماضية ذهبية الأوليمبى يسرى رزق، وبرونزيتين لـ يمنى عياد وعمر عبد العزيز.