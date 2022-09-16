شكرا لقرائتكم خبر عن روي فيتوريا: بدأنا دراسة مالاوي وأدعو الجماهير لمؤازرة المنتخب فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، كواليس استعدادات الفراعنة خلال المعسكر المقام حالياً في برج العرب، تمهيداً لاستكمال مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

وقال فيتوريا عبر برنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورت: "أمضينا الشهرين الماضيين فى العمل الجاد، وكان هناك زيارات تمت إلى الأندية كان هدفي منها تجميع صورة عن اللاعب المصري، الاستقبال كان رائعاً والناس ساعدونا جداً وكل الأمور كانت إيجابية".

وأضاف: "متأكد أننا سنعمل بشكل جيد، المعسكر يسير بشكل جيد، باستثناء ما حدث أمس بإصابة دونجا، لكن هذا جزء من كرة القدم، ومن حيث التقييم والتزام وروح اللاعبين كان الشكل رائعاً".

وواصل فيتوريا: "ما زال هناك كثير من العمل لتحقيقه مستقبلاً ولكن البداية جيدة، لتلخيص الأمور، الحاجة الوحيدة التي أبهرتني هو أن بعض اللاعبين لديهم روح قوية جداً، واللاعب المصري لم يعرض إمكانياته بشكل كامل وهذا متعلق بالمنافسة والملاعب ومكان تدريب اللاعبين وكيفية تدريبهم".

وأكمل: "هناك إمكانيات كبيرة جداً من البلد بكرة القدم، وفي كل الأماكن التي زرتها وجدت مدى اهتمام الناس بالكرة وحبهم لممارستها، مهم جداً في التطوير تركيز اللاعبين واستقبالهم للتعليمات ورغبتهم في تطبيقها، التحدي الخاص بنا هو كيف أوظف مجهود اللاعب الذهني ليسعى دائماً للفوز ويطور ذهنه".

وعن الاستعداد لمالاوي قال مدرب المنتخب: "الهدف من الوديتين أن نخلق فرصتين لأرى اللاعبين في الملعب والتعرف على أدائهم، وفي فرق بين تمثيل اللاعب لناديه ومنتخب بلاده وأريد رؤية للاعبين خلال تمثيلهم لبلدهم، بدأنا جمع المعلومات عن مالاوي والتعرف على عناصرهم، وأتمنى استدعاء الجماهير مع قائمة المنتخب ليتابع معنا تطورات المنتخب وكلهم مرحب بهم في قائمة المنتخب خلال المباراتين المقبلتين".

واختتم فيتوريا: "لا أحاول التدخل بشكل مباشر لتعديل أسلوب الفرق، ولن أطلب من زميل لي أن يلعب بأسلوب معين، اخترت اللاعبين الذين يمكنهم خدمة طريقة اللعب، وحزين جداً على إصابة دونجا كان يقدم أداء مميز، وكان معنا 21 لاعباً أصبحوا 20 ولا حاجة لضم لاعب بديل الآن، مصر قادرة على العودة للتتويج لا أستطيع أن أقدم وعود الآن ونعد الجماهير لتقديم أفضل شئ، وأنتظر امتلاء المدرجات بالجماهير المصرية".