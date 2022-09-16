أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 15 / 9 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 15 / 9 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد برج العرب

منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد برج العرب.. صور

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد برج العرب بالاسكندرية في إطار الاستعداد لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري .

رسميا.. الأهلي يضم مصطفى سعد ميسي من سيراميكا 5 مواسم

أعلن لنادي الأهلي عن انضمام مصطفى سعد "ميسي"، لاعب سيراميكا كليوباترا، لصفوف الفريق لمدة خمسة مواسم قادمة.

فحوصات طبية شاملة للاعبى الأهلى بعد القياسات البدنية..صور

قال‏ الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي إن لاعبي ‏الفريق أجروا اليوم ،الخميس، فحوصات طبية شاملة داخل مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي. محمد شريف وأفشة يشاركان فى التدريبات البدنية ‏بمران الأهلي شارك ثنائي الأهلي ، محمد شريف ومحمد مجدي أفشة في ‏التدريبات البدنية اليوم ،الخميس، على هامش المران الذي خاضه المارد الأحمر استعداداً للموسم الجديد ، وتأتي مشاركة أفشة وشريف في التدريبات البدنية وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يخوضه الثنائي تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.‏ الزمالك يطير للكاميرون بطائرة خاصة لإراحة الابيض من الارهاق قرر مجلس إدارة الزمالك سفر الفريق الكروى الأول غداً ،الجمعة، متوجها إلى الكاميرون في طائرة خاصة استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ، في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته ونتائجه الرائعة خلال الفترة الماضية والتي حقق فيها الفريق بطولتى الدورى والكأس .

المصري يضع الرتوش الأخيرة على صفقة محمود جاد حارس انبي

وصل النادي المصري، إلى مرحلة متقدمة في مفاوضات النادي البورسعيدي مع نظرائهم بإنبي للحصول على خدمات محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي، وذلك في إطار خطة ادارة المصري لدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة استعدادا للموسم الجديد.

علي رأسهم الزنارى واستبعاد ناصف.. 15 لاعباً فى القائمة الأولي لطلائع الجيش

أنهي محمد مختار مدير شئون اللاعبين بنادي طلائع الجيش إجراءات قيد القائمة الاولي لفريقه استعدادا للموسم الجديد والتي ضمت 15 لاعبا أبرزهم مصطفي الزناري ومحمد بسام فيما تم استبعاد محمد ناصف ومحمد أنور .

صلاح محسن عن شائعات فسخ عقده مع الأهلي : بطّلوا تقولوا أى كلام

رد صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، على أنباء رفضه للإعارة وتمسكه بفسخ تعاقده للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وكتب صلاح محسن عبر حسابه على انستجرام: الأهلي فوق الجميع، بطلوا تقولوا أي كلام، مستحيل يحصل مني أنا كدة، أنا تحت أمر النادي مهما حصل، الأهلي عشقي الأول والأخير وشكراً.

صالح جمعة يفسخ عقده مع سيراميكا بالتراضى