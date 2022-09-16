شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن قائمة الانتظار.. صلاح محسن الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الأهلى قائمة الانتظار للفريق الأول لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، استعدادا للموسم الجديد من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والذى سوف تنطلق 16 أكتوبر المقبل. وتضم قائمة الانتظار ثلاث لاعبين فقط هم صلاح محسن ومصطفى فوزى ومحمد النجار.

وكان صلاح محسن لاعب النادي الأهلي رد على أنباء رفضه للإعارة وتمسكه بفسخ تعاقده للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وكتب صلاح محسن عبر حسابه على إنستجرام: "الأهلي فوق الجميع، بطلوا تقولوا أي كلام، مستحيل يحصل مني أنا كدة، أنا تحت أمر النادي مهما حصل، الأهلي عشقي الأول والأخير وشكراً".