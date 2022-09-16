7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 15 / 9 / 2022

قال‏ الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي إن لاعبي ‏الفريق أجروا اليوم ،الخميس، فحوصات طبية شاملة داخل مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي.

محمد شريف وأفشة يشاركان فى التدريبات البدنية ‏بمران الأهلي

شارك ثنائي الأهلي ، محمد شريف ومحمد مجدي أفشة في ‏التدريبات البدنية اليوم ،الخميس، على هامش المران الذي خاضه المارد الأحمر استعداداً للموسم الجديد ، وتأتي مشاركة أفشة وشريف في التدريبات البدنية وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يخوضه الثنائي تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.‏

الزمالك يطير للكاميرون بطائرة خاصة لإراحة الابيض من الارهاق

قرر مجلس إدارة الزمالك سفر الفريق الكروى الأول غداً ،الجمعة، متوجها إلى الكاميرون في طائرة خاصة استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ، في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته ونتائجه الرائعة خلال الفترة الماضية والتي حقق فيها الفريق بطولتى الدورى والكأس .