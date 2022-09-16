اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 15 / 9 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الخميس 15 / 9 / 2022  فى مقدمتها ، المنتخب الأولمبي يؤدى تدريبه الأول تحت قيادة ميكالي.

المنتخب الأولمبي يؤدى تدريبه الأول تحت قيادة ميكالي.. صور

أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريبه الأول فى معسكره الجاري بالإسكندرية تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني، فى إطار استعداده لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2024.

 

المنتخب الأولمبي يؤدى تدريبه الأول تحت قيادة ميكالي.. صور

منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد برج العرب.. صور

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد برج العرب بالاسكندرية في إطار الاستعداد لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري .

 

منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد برج العرب.. صور

رسميا.. الأهلي يضم مصطفى سعد من سيراميكا 5 مواسم

أعلن لنادي الأهلي عن انضمام مصطفى سعد "ميسي"، لاعب سيراميكا كليوباترا، لصفوف الفريق لمدة خمسة مواسم قادمة.

 

رسميا.. الأهلي يضم مصطفى سعد ميسي من سيراميكا 5 مواسم

فحوصات طبية شاملة للاعبى الأهلى بعد القياسات البدنية..صور

قال‏ الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي إن لاعبي ‏الفريق أجروا اليوم ،الخميس، فحوصات طبية شاملة داخل مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي.

فحوصات طبية شاملة للاعبى الأهلى بعد القياسات البدنية..صور

 

محمد شريف وأفشة يشاركان فى التدريبات البدنية ‏بمران الأهلي

شارك ثنائي الأهلي ، محمد شريف ومحمد مجدي أفشة في ‏التدريبات البدنية اليوم ،الخميس، على هامش المران الذي خاضه المارد الأحمر استعداداً للموسم الجديد ، وتأتي مشاركة أفشة وشريف في التدريبات البدنية وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يخوضه الثنائي تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.‏

محمد شريف وأفشة يشاركان فى التدريبات البدنية ‏بمران الأهلي

الزمالك يطير للكاميرون بطائرة خاصة لإراحة الابيض من الارهاق

قرر مجلس إدارة الزمالك سفر الفريق الكروى الأول غداً ،الجمعة، متوجها إلى الكاميرون في طائرة خاصة استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ، في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته ونتائجه الرائعة خلال الفترة الماضية والتي حقق فيها الفريق بطولتى الدورى والكأس .

الزمالك يطير للكاميرون بطائرة خاصة لإراحة الابيض من الارهاق

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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