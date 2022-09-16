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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 15 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 15 / 9 / 2022 فى مقدمتها ، المنتخب الأولمبي يؤدى تدريبه الأول تحت قيادة ميكالي.
المنتخب الأولمبي يؤدى تدريبه الأول تحت قيادة ميكالي.. صور
أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريبه الأول فى معسكره الجاري بالإسكندرية تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني، فى إطار استعداده لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2024.
منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد برج العرب.. صور
واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد برج العرب بالاسكندرية في إطار الاستعداد لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري .
رسميا.. الأهلي يضم مصطفى سعد ميسي من سيراميكا 5 مواسم
أعلن لنادي الأهلي عن انضمام مصطفى سعد "ميسي"، لاعب سيراميكا كليوباترا، لصفوف الفريق لمدة خمسة مواسم قادمة.
فحوصات طبية شاملة للاعبى الأهلى بعد القياسات البدنية..صور
قال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي إن لاعبي الفريق أجروا اليوم ،الخميس، فحوصات طبية شاملة داخل مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
محمد شريف وأفشة يشاركان فى التدريبات البدنية بمران الأهلي
شارك ثنائي الأهلي ، محمد شريف ومحمد مجدي أفشة في التدريبات البدنية اليوم ،الخميس، على هامش المران الذي خاضه المارد الأحمر استعداداً للموسم الجديد ، وتأتي مشاركة أفشة وشريف في التدريبات البدنية وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يخوضه الثنائي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.
الزمالك يطير للكاميرون بطائرة خاصة لإراحة الابيض من الارهاق
قرر مجلس إدارة الزمالك سفر الفريق الكروى الأول غداً ،الجمعة، متوجها إلى الكاميرون في طائرة خاصة استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ، في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته ونتائجه الرائعة خلال الفترة الماضية والتي حقق فيها الفريق بطولتى الدورى والكأس .