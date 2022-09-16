شكرا لقرائتكم خبر عن 186 مباراة حصاد رحلة صالح جمعة مع الكرة قبل الانضمام للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، بصفة رسمية إجراءات التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب فريق سيراميكا كليوباترا لمدة ثلاثة مواسم مقبلة فى صفقة انتقال حر.

واجتاز صانع الألعاب المميز الاختبار الطبي بنجاح ليتم حسم كافة الأمور التعاقدية في ظل رغبته بالانضمام لصفوف الدراويش خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويواصل مسئولو الدراويش صفقاته المميزة وإبرام تعاقدات من العيار الثقيل سعيًا لعودة النادي إلى مكانته الطبيعيةمنافساً وحاصداً للألقاب.

ومن المقرر أن ينتظم ساحر الدراويش الجديد بالتدريبات خلال فترة الإعداد في الساعات القليلة القادمة تمهيداً للإعتماد على جهوده خلال الموسم الجديد.

ولعب صالح جمعة 186 مباراة خلال مشواره لأندية إنبي وماديرا البرتغالي والأهلي والفيصلي السعودي وسيراميكا سجل خلالهم 16 هدفاً وصنع 31 هدافاً فضلاً عن اللعب بقميص منتخب مصر 14 مباراة دولية.