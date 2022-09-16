شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يٌقيد 11 لاعبا في قائمته الأولية للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل نادي السكة الحديد الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية قائمته الأولى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم استعدادًا لخوض منافسات القسم الثاني للموسم 2022-2023.

وضمت القائمة الأولية التي أرسلها نادي السكة الحديد إلى اتحاد الكرة 11 لاعبًا وهم: إبراهيم شعللها - محمد حسين عضل - أسامة صبحي - متولي محمود - أمير حجازي - شوقي فتحي - طارق وطني - عبد الكافي رجب - عبد الله بيكا - أحمد مصطفي لالا - محمود عبد الحميد كشلط.

ويتم إغلاق باب القيد للقائمة الأولية مساء اليوم الخميس، على أن يتم إغلاق القائمة الإضافية في الثالث عشر من شهر أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن يقوم نادي السكة الحديد بإرسال قائمته الثانية والتي تضم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.