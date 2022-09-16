شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي يستعد للمحطة التاسعة في مشواره الكروي عبر بوابة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر محطة النادي الإسماعيلي هي التجربة التاسعة في مسيرة باسم مرسي مع الأندية، بعد مسيرة حافلة للاعب بدأت في 2009 مع شباب المقاولون العرب وانتهت في قلعة الدراويش.

وخاض باسم مرسي مشواره تجارب كروية مع أندية المقاولون العرب للشباب، وبتروچت والإنتاج الحربي والزمالك ومصر المقاصة ولاريسا اليوناني وسموحة وسيراميكا، وأخير الاسماعيلي.

وعبر باسم مرسى عن سعادته بخطوته رحيله إلى النادى الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مؤكداً أن الدراويش أحد أكبر وأعرق أندية مصر وأفريقيا.

وكتب مرسى عبر حسابه على إنستجرام:"الحمد لله تم إنضمامى لفريق الأسماعيلى أحد أكبر وأعرق أندية مصر وأفريقيا، أتمنى تحقيق البطولات والإنجازات وأكون عند حسن ظن جمهور الأسماعيلى العريق".

وأتم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، بصفة رسمية إجراءات التعاقد مع باسم مرسي مهاجم فريق سيراميكا السابق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

واجتاز المهاجم القناص الاختبار الطبي بنجاح ليتم حسم كافة الأمور التعاقدية في ظل رغبته بالانضمام لصفوف الدراويش خلال الميركاتو الصيفي.

وواصل مسئولو الإسماعيلي صفقاته المميزة وإبرام تعاقدات من العيار الثقيل سعياً لإعادته لموقعه الطبيعي منافساً وحاصداً للألقاب.