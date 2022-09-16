شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى منصور يكشف موعد الإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير مرتضى منصور مدير الكرة بنادي الزمالك، عن موعد الإعلان الرسمي عن الصفقات الجديدة بالقلعة البيضاء، لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل.

وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الشخصي على تويتر: سيتم الاعلان عن صفقات الزمالك التي انتهت للموسم 2022/2023 عقب عودة الفريق من الكاميرون وذلك للحفاظ على تركيز الفريق.. اليوم تم قيد اللاعبين الجدد في القائمة المحلية والأفريقية بالتنسيق مع المدير الفني.

قرر مجلس إدارة الزمالك سفر الفريق الكروى الأول غداً ،الجمعة، متوجها إلى الكاميرون في طائرة خاصة استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ، في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته ونتائجه الرائعة خلال الفترة الماضية والتي حقق فيها الفريق بطولتى الدورى والكأس .

ومن المقرر أن يغادر الفريق على متن طائرة خاصة أسوة بما يحدث في الرحلات الأخيرة لإراحة اللاعبين بشكل جيد قبل المباريات القوية ، وحتى يعود الفريق بأسرع وقت ممكن استعدادا للقاء العودة .

ركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تدريب اللاعبين على التسديدات خلال مران الفريق، وقام الجهاز الفني باستخدام المرمى الصغير، مع تنفيذ التمريرات الثنائية بين اللاعبين والمرور من الحواجز الحديدية ثم التسديد على المرمى من أجل زيادة دقة التسديدات.