شكرا لقرائتكم خبر عن 26 لاعباً فى القائمة الأولي للإسماعيلي استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهي النادي الاسماعيلي إجراءات قيد قائمته الأولي والتي ضمت 26 لاعب استعدادا للموسم الجديد ، وشهدت القائمة استبعاد 4 لاعبين وهم محمود عبد الله ووجيه عبد الحكيم ومدحت فقوسة وعبد الله جمعة

القائمة الاولي شهدت ضم :

حراسة المرمى: محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد مجدي

خط الدفاع: باهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد عمار ومحمد نصر ومحمود البدري وأحمد أيمن ومحمد بيومي وعصام صبحي ومحمد دسوقي

خط الوسط: أحمد مصطفي وعمر الوحش وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي ومحمد مخلوف وعماد حمدي ومحمد عبد السميع والإيفواري جان موريل والجزائري محمد بن خماسة

الهجوم : مروان حمدي ومحمود عبد الله وحازم مرسي ومصطفى فارس ومحمد الشامي.

وأنهى الاسماعيلى الموسم محتلا المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 39 هدف.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد أعلنت إنطلاق منافسات الدوري الجديد منتصف أكتوبر المقبل بحضور جماهيري أكبر من النسخة الماضية.

ويتطلع مجلس الاسماعيلى لتدعيم صفوف الدراويش بلاعبين مميزين يكونوا قادرين على إعادة الأمور لنصابها الصحيح ووضع الفريق بمكانته الطبيعية.