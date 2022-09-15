الأهلي يطالب صندوق «تحيا مصر» بالكشف عن مصير ساعات وتبرعات تركي آل الشيخ

الشارقة - اميمة ياسر - أرسل النادي الأهلي خطابا إلى صندوق «تحيا مصر» يطلـب فيـه كشف الحقيقة للرأي العام والـرد علـى الشائعات والافتراءات الكاذبـة التـي تتردد فـي وسـائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على أن الصندوق الذي يقوم بدور تنموي كبيـر فـي البلاد تسلم كافة التبرعات المالية والعينية (الساعات) وفقا لبروتوكول التعاون الـذي تـم توقيعـه بيـن القلعةالحمراء وصندوق «تحيا مصر» يوم الأربعاء الموافق 2021-3-10.

وجـاء فـي الخطاب أن التبرعـات التـي تـم تسليمها بموجب محضـر رسـمي ووقع عليه الطرفان (النادي الأهلي - صندوق تحيا مصـر) وتسلم كل طرف نسخة منه، قامت بحصرها الجهات الرقابيـة فـي الدولة، ووردت بالتفصيـل فـي تقرير لجنـة خبراء الكسب غير المشروع التـي تـم انتدابهـا مـن نيابـة الأمـوال العامة، وانتهت إلى سلامة الموقف القانوني للنادي الأهلي ومجلس إدارته، واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وتـم حـفـظ الدعـوى القضائيـة فـي هـذا الشأن والمقيدة برقم 10 لسنة 2020.