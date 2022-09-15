شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستغنى عن خدمات 8 لاعبين بينهم كابتن الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت إدارة نادى إنبى على توجيه الشكر لثمانية لاعبين بالتزامن مع ختام الموسم الماضي، من الدورى المصرى الممتاز وعلى رأسهم كابتن الفريق إبراهيم يحيى.

وجاءت قائمة اللاعبين التي استغنت عنهم الإدارة كالتالى: إبراهيم يحيى وإبراهيم القاضي ومحمود نعيم ثلاثي الدفاع، ومصطفى جمال ومهاب ياسر وصلاح ريكو ومحمد توكل رباعي خط الوسط، وأحمد جمعة مهاجم الفريق".

من ناحية أخرى استقر مجلس إدارة نادى إنبى على رحيل البرتغالى جورفان فييرا عن تدريب الفريق البترولى حيث تعقد الإدارة اجتماعاً خلال الساعات القادمة تكشف فيه كواليس رحيل المدرب والإعلان عن تعيين أحمد كشرى مديراً فنياً خلفاً له.

وتسبب تأخر حسم مصير فييرا من البقاء فى الموسم الجديد أو الرحيل فى عدم تحديد موعد لعودة اللاعبين للتدريبات الجماعية، وبات المدرب على بعد خطوة الرحيل عن الفريق البترولى فى الموسم الجديد بعد النتائج غير المرضية التى قدمها.

ودارت حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادى إنبي، خلال الأيام الماضية حول مصير فييرا حيث كان يرى البعض أن المدرب غير مناسب للمرحلة الحالية في الفريق البترولى خصوصا أنه حصل على فرصته بشكل كامل ولم يؤد المطلوب منه وعانى الفريق تحت قيادته، وكان قريبا من الهبوط إلى القسم الثانى في الموسم المنقضى ولكنه نجا بصعوبة، بينما كان يفضل البعض الأخر بقائه قبل الاستقرار على رحيله.