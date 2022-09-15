شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى الطيب وناردين جرس تودعان بطولة فرنسا للاسكواش من ربع النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع الثنائي المصري، سلمى الطيب، وناردين جرس، منافسات دور بطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها مدينة نانت، خلال الفترة بين 12 إلى 17 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 55 ألف دولا، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات البرونزية، وذلك من الدور ربع النهائي.

وخسرت سلمى الطيب بمنافسات الدور ربع النهائي بعد هزيمتها من البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 11-6.

كما خسرت ناردين جرس في نفس الدور أمام منافستها الويلزية تيسني إيفانز بنتيجة 2/0، في مباراة استغرقت 22 دقيقة، وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-8, 11-7.

ويتبقى في البطولة من مصر كل من، مروان الشوربجي في منافسات الرجال، وكذلك فيروز أبو الخير بمنافسات السيدات، ويخوض الثنائي مباريات الدور نصف النهائي غداً الجمعة.