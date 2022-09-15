شكرا لقرائتكم خبر عن نور السيد لاعب وسط الجونة يقترب من الانضمام للداخلية بالممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نور السيد لاعب الجونة من الانضمام لصفوف الداخلية في الموسم المقبل، بعد هبوط فريقه للقسم الثاني والاتفاق مع إدارة النادي الساحلي على الرحيل.

جاءت مفاوضات الداخلية مع لاعب وسط الجونة، بناء على رغبة المدير الفني رضا شحاته والذي يقود الفريق بداية من الموسم المقبل بعد رحيله عن النادي الساحلي قبل نهاية الموسم المنقضي.

وكشف مصدر في نادي الداخلية، أن الفريق توصل لاتفاق مع ثلاثة لاعبين أجانب لضمهم لصفوف الداخلية في الموسم الجديد، موضحا أن الفريق يضم حاليًا 9 لاعبين من قوام الفريق الذي صعد للدوري.

وكان نادي الداخلية صعد إلى الدوري المصري رفقة فريقي أسوان وحرس الحدود، ويأتي صعود الفريق بعد غياب دام ثلاث سنوات.

وكشف عثمان دسوقي المشرف العام على فريق الكرة بنادي الداخلية، في تصريحات سابقة، أن ناديه طلب ضم لاعبين من جانب الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.