شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضم صالح جمعة في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النادى الاسماعيلى مع صالح جمعة صانع العاب فريق سيراميكا في صفقة أنتقال حر لدعم فريق الدارويش خلال الموسم المقبل عقب فسخ التعاقد بالتراضى مع نادى سيراميكا خلال الساعات القليلة الماضية .

وحصل الاسماعيلى على توقيع صالح جمعة لمدة 3 سنوات فى حضور يحيى الكومى رئيس النادى وسمير الحاوى مديرأعمال اللاعب.

وكان كشف مصدر في نادي سيراميكا لـ ”الخليج 365” عن فسخ صالح جمعة لاعب الفريق بالتراضى مع النادي ،وبات من حق صالح جمعة التوقيع لأى نادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحل عن سيراميكا حتى الآن كل من؛ باسم مرسي وشادي حسين ومصطفى سعد ميسي ووليد عبد المنعم، إلى جانب اقتراب رحيل أحمد محسن ومحمد حسن خلال الفترة الحالية.

وتحرص إدارة سيراميكا على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، وفقًا لاختيارات أحمد سامي، المدير الفني للفريق، الذي يسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم المقبل، تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادي سيراميكا تحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.