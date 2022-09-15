شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات يحفز لاعبى المنتخب الأولمبى ويحضر المران الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على التواجد في مران المنتخب الأولمبي الأول في معسكره الذى انطلق اليوم الخميس، استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات البطولة المؤهلة للأولمبياد.

وحضر بركات لتحفيز اللاعبين وتقديم الدعم للبرازيلي روجيريو ميكالي، خاصة أن المنتخب مقبل على استحقاقات رسمية الشهر المقبل.

وأعفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" منتخب مصر من خوض المرحلة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023 تحت 23 عامًا، المقرر إقامتها في المغرب.، التي تقام سبتمبر الجاري، حيث سيخوض الفراعنة الصغار مشوارهم بدءًا من الدور الثاني. وحسب القرعة فإن منتخب مصر سيواجه في الدور الثاني الفائز من مباراة إسواتيني وبوتسوانا التي تقام في الدور الأول. ويخوض منتخب مصر ذهاب الدور الثاني من التصفيات خارج أرضه خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل، على أن يلعب مباراة الإياب في القاهرة في الفترة من 28 إلى 30 من نفس الشهر. وفي حال تأهل منتخب مصر إلى الدور الثالث والأخير من التصفيات، فإنه سيلعب ضد المتأهل من مواجهة سيراليون وزامبيا، مارس المقبل.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالآتي: حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - أحمد نادر السيد - علي نادر، والدفاع: محمد مغربي – محمد أشرف – محمد طارق - عبد الله عادل - ياسين مرعي - أسامة الجزار - إسلام المزين - هشام شعبان - إياد العسقلاني، والوسط: رأفت خليل – زياد طارق – وليد علي فرج – مصطفى سعد "ميسي" – عربي بدر – محمود صابر – عماد ميهوب – زياد فرج – محمد شحاتة – كريم محمد – عبد الغني محمد – علي زعزع – محمود جهاد، والهجوم: أحمد سيد غريب - أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف "أجويرو".