منتخب الشباب يخوض تدريباته على فترتين تحت قيادة محمود جابر.. صور

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 تدريباته على فترتين، في إطار استعداداته لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل.

ركز الجهاز الفني للمنتخب المصري للشباب بقيادة محمود جابر في تدريباته الصباحية على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، فيما اقتصر التدريب المسائي على تنفيذ بعض الجمل الخططية.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك واللواء عبدالجليل إمام مدير المنتخب، علاء سعيد مسؤل المهمات.

في سياق متصل، قال المدير الفني لمنتخب الشباب، إن البطولة العربية الأخيرة التي خسر المنتخب لقبها أمام السعودية في المباراة النهائية، شجعت العديد من اللاعبين المحترفين لطلب الانضمام للمنتخب، وحمل ألوان مصر في المحافل العربية والعالمية.

وقال جابر إن المستوى المميز الذى قدمه المنتخب في البطولة، خاصة فى الأدوار الإقصائية، أظهر الإمكانيات الحقيقية التى تحظى بها الكرة المصرية في الفئات السنية المختلفة، موضحا أنه تلقى العديد من الرسائل من المحترفين يطلبون تمثيل المنتخب.

وأكد المدير الفني لمنتخب الشباب، أن الجهار الفني يدرس ويتابع ما تقدمه جميع المواهب الموجودة في الخارج، ويسعى لتحقيق أفضل استفادة منهم، موضحا أن هناك فريق عمل يتابع جميع المباريات الخاصة بالمحترفين، وينتقى المناسب منهم لتمثيل المنتخب.