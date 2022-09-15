شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبي يخطف الأنظار في ميركاتو الصيف بالكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات مصطفى شلبي لاعب أنبي أحد اللاعبين الذين خطفوا الأنظار خلال الفترة الماضية سواء بمستواه وقدراته الفنية العالية أو من حيث رغبة عدة أندية محلية في التعاقد معه الصيف الجاري.

مصطفى شلبي مطلوب من أندية كثيرة

ودخلت أندية كثيرة في مفاوضات قوية مع نادي إنبي للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ27 عاماً خاصة بعدما قدم اللاعب عروضاً قوية مع النادي البترولي خلال الموسم الماضي.

ويلعب مصطفى شلبي في مركز الجناح الأيسر ويبحث نادي أنبي العروض المقدمة له حالياً من أجل إختيار الأفضل منها .

ماذا قدم مصطفى شلبي مع أنبي؟

وإنضم مصطفى شلبي من بترول أسيوط إلى صفوف في 2020 ، وساهم شلبي في 12 هدفا في مسابقة الدوري الموسم المنقضي حيث سجل 10 وصنع اثنين آخرين في 28 مباراة خاضهم مع الفريق.

وسجل مصطفى شلبي هدفين وصنع أخر لفريقه أمام البنك الأهلي بكأس مصر وهي المباراة التي التي انتهت بنتيجة 4-4 قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح التي فاز فيها البنك.

انبي يعترف بمفاوضات الأهلي لضم مصطفى شلبي

وأكد شريف أبو الغيط ، المتحدث الرسمي باسم نادي إنبي، أن مصطفى شلبي اقترب بالفعل من الرحيل للنادي الأهلي، وأوضح أن محمود جاد حارس مرمى إنبي لديه عدة عروض من أندية بالدوري الممتاز ليس من ضمنها الأهلي.

ووعد مسئولو إنبي مصطفى شلبى جناح الفريق بالرحيل في الانتقالات الصيفية الجارية حال وصول عرض مناسب لضمه يلبى طموحاتهم المالية خصوصاً أن اللاعب تلقى اكثر من عرض وبات محط أنظار كبار الأندية في الدورى المصري.