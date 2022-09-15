شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الحسيني يعلن الرحيل عن المقاولون العرب قبل بداية الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد الحسيني مدافع المقاولون العرب، رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكتب الحسيني عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: سنتين عدوا بالخير، والحمد لله وبإذن الله خطوة جديدة عن قريب، ودعواتكم بالتوفيق والنجاح، شكرا نادي المقاولون العرب، شكر خاص لكل شخص جوا النادي اتعاملت معاه ولو مرة واحدة في حياتي، ناي مشفتش فيه غير كل خير واحترام ربنا معاكم في اللي جاي بإذن الله".



خالد الحسيني

وكانت إدارة المقاولون العرب قد وجهت الشكر لـ 5 لاعبين، لتعلن بذلك انتهاء علاقتهم بالفريق، حيث تم فسخ التعاقد مع باسم علي بالتراضي، بينما رفضت إدارة النادي التجديد لكل من، محمود عبد العزيز ومحمد سمير، كما تم رفض تجديد إعارة الثنائي أحمد علي وكذلك محمود عزت.

وبدأ اليوم الخميس، فريق المقاولون العرب، فترة الاعداد للموسم الجديد 2022-2023، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون، حيث يسعى ذئاب الجبل لتجنب سيناريو الموسم الماضي والذي كان الفريق مهدد خلاله بالهبوط إلى القسم الثاني.

وكان شوقي غريب قد منح لاعبي المقاولون إجازة سلبية لمدة أسبوعين، بعد نهاية مباراة المصري في الجولة الأخيرة من دوري الموسم الماضي والتي انتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف وتقدم الفريق إلى المركز العاشر بجدول المسابقة.