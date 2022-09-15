شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرات مكثفة من محمود جابر للاعبى منتخب الشباب بمعسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر من محاضراته للاعبين قبل كل مران، من أجل حثهم على التركيز وبذل المزيد من الجهد، خاصة في ظل رغبة المدرب في تقليص عدد القائمة وتصفيتها.

وجاءت القائمة كالتالي: في حراسة المرمى عبد الرحمن نفادي، محمد عادل أمين، كرم أحمد نبيل، وفي خط الدفاع خالد عوض، محمود بسيوني، عبد الرحمن رشدان، محمد أحمد شرقية، عبد الرحمن جودة، عمر فايد، يوسف شعبان، محمد كمال، أحمد رضا، محمد حمدي، رمضان محمود، وفي الوسط طارق علاء، محمد فارس، ماجد هاني، محمود نبيل، محمود على سيد أوكا، رامز حفظ الله، عمر الساعي، وفي الهجوم كلا من أحمد عبد الرحيم أيشو، محمد عماد، يوسف حسن، أحمد نادر حوش، صلاح باشا، محمود مرسي، وفارس حاتم"

وانطلق معسكر منتخب مصر للشباب "مواليد 2003" أمس الأربعاء، في إطار استعداداته لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل.

وتواجد عامر حسين حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في المران الأول للمنتخب الذي أقيم أمس على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، ماجد هاني طبيب المنتخب ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك، علاء سعيد مسئول المهمات.