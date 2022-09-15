اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 15 / 9 / 2022

حرص السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى الجديد للأهلى على عقد جلسات مع لاعبى الفريق بشكل مُنفرد، من أجل التعرّف عليهم تدريجياً، ومعرفة بعض الأمور الخاصة بهم سواء في الملعب أو خارجه.

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن ثنائي الفريق محمد شريف ومحمد مجدي أفشة سيكون قادراً على اللحاق بأول مباراة للفريق في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا حيث سيكون الثنائي قد إنتهى من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له حالياً للتعافي من الإصابة الأخيرة.