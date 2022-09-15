شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 15 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 15 / 9 / 2022 شهدت العديد من الاخبار والأحداث الهامة التى نرصدها في سياق السطور التالية:
رسميا.. الأهلي يضم مصطفى سعد ميسي من سيراميكا 5 مواسم
أعلن لنادي الأهلي عن انضمام مصطفى سعد "ميسي"، لاعب سيراميكا كليوباترا، لصفوف الفريق لمدة خمسة مواسم قادمة.
وقام أمير توفيق مدير التعاقدات بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالتعاقد مع اللاعب ونادي سيراميكا بالتنسيق مع إدارة النادى الأهلى.
استقر الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر على مواجهة فريق بتروجت في أولى تجاربه الودية خلال فترة الإعداد التي يخوضها استعدادًا للموسم الجديد، الذي يبدأ في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي.
كولر يحدد مصير لاعبي الدكة والشباب بعد "وديات سبتمبر"
قرر السويسرى مارسيل كولر المدير ألفنى للنادى الاهلى تحديد موقف الشباب ولاعبى الدكة فى صفوف المارد الأحمر عقب مشاركتهم فى المباريات الودية التى سيخوضها ألفريق خلال شهر سبتمبر الجارى للحكم على مستواهم بشكل جيد قبل بدء الموسم الجديد.
الأهلي يُحيل ملف الصفقات الجديدة للسويسري مارسيل كولر
قرر مسئولو النادى الاهلى إحالة ملف الصفقات الجديدة للسويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الذي تسلم المهمة رسميًّا، ويشاهد حاليًّا العديد من المباريات السابقة للفريق قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.
حرص السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى الجديد للأهلى على عقد جلسات مع لاعبى الفريق بشكل مُنفرد، من أجل التعرّف عليهم تدريجياً، ومعرفة بعض الأمور الخاصة بهم سواء في الملعب أو خارجه.
أكد الجهاز الطبي للأهلي أن ثنائي الفريق محمد شريف ومحمد مجدي أفشة سيكون قادراً على اللحاق بأول مباراة للفريق في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا حيث سيكون الثنائي قد إنتهى من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له حالياً للتعافي من الإصابة الأخيرة.