شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام أكينولا هداف الدوري الفنزويلي.. صفقة الزمالك المرتقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الزمالك الإعلان الرسمي عن الصفقة المحتملة للفريق بضم سامسون أكينولا صاحب الـ22 عاما لاعب كاركاس الفنزويلي، والتي أعلن عنها مسئولو الزمالك في الساعات الأخيرة.

ولد أكينولا في مدينة لاجوس النيجيرية ويحمل الجنسية البنينية، وتبلغ قيمته التسويقية على موقع ترانسفير ماركت 500 ألف يورو.

بدأ أكينولا مسيرته في ليون 36 النيجيري، ثم لعب معارًا لـ دنايسكا السلوفاكي، وسجل اللاعب مع نادي دنايسكا السلوفاكي 5 أهداف في 21 مباراة خاضها مع الفريق.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة، لمواصلة الانتصارات والتتويج بالبطولات في الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يصل سامسون أكينولا إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، حيث أن قام الزمالك بإرسال تذاكر الطيران للاعب.

وأعلن نادي الزمالك التعاقد مع المغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي، بالإضافة لعودة محمد صبحي حارس المرمى.

انضم أكينولا لنادي كاراكاس الفنزويلي في يناير 2021، سجل في هذه الفترة 28 هدفًا وصنع 11 في 67 مباراة خاضها مع كاراكاس حتى اللحظة، وخاض أكينيولا 9 مباريات إجمالًا في كوبا ليبرتادوريس، سجل خلالها 4 أهداف.