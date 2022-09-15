شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يعلن التعاقد مع 6 لاعبين بقيادة أحمد أيمن منصور ..تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسؤولو نادي طلائع الجيش في التعاقد مع أحمد أيمن منصور لاعب الزمالك ومحمد فتح الله لاعب غزل المحلة وكريم طارق واسلام محارب ثنائي الجونة ومصطفي الخواجة لاعب سموحة ومحمد شريف حتحوت لاعب انبي .

وكشف العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة بطلائع الجيش أن التعاقد مع السداسي السابق تم علي سبيل الإعارة موسما بجانب استعارة الثنائي محمود وحيد لاعب الأهلي وخالد قمر لاعب الجونة .

نجح مسؤولو طلائع الجيش في التعاقد مع علاء عبد العال المدير الفني السابق لايسترن كومباني ليقود الفريق في الموسم الجديد 2022/2023 .

أسدل الستار على رحلة طارق العشرى مع طلائع الجيش ، بعدما أعلن المدرب اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق.

تولى طارق العشري تدريب فريق الكرة بنادي طلائع الجيش في فترتين، الأولى كانت من 11 نوفمبر 2020 وحتى 4 يناير 2021، وقادهم في 7 مباريات فقط، فاز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى وخسر 5 لقاءات.

ثم تولى العشرى تدريب طلائع الجيش فى 29 ديسمبر 2021 خلفا لأحمد عبد العزيز الذي تولى المسئولية الفنية بشكل مؤقت منذ رحيل عبد الحميد بسيوني عن تدريب الفريق .

خلال 29 مباراة في الفترة الثانية لطارق العشري مع فريق الكرة بنادي طلائع الجيش، حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 12 وخسر 3 لقاءات فقط، جمع خلالها 54 نقطة، من أصل 56 جمعها الفريق في مشواره بالدوري هذا الموسم.

وأنهى الطلائع الموسم في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلهم وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 24 هدف