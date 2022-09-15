شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يدخل معسكرًا مغلقًا 18 سبتمبر استعدادا للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الداخلية تحت قيادة رضا شحاته معسكرا مغلقا يوم 18 سبتمبر الجاري استعدادا للدوري المصري الممتاز الذى صعد له الداخلية قبل انتهاء منافسات مجموعته بالقسم الثاني، بأربعة مباريات.

ويجتمع رضا شحاتة خلال هذا الأسبوع، مع إدارة النادى لمناقشة ملف الصفقات الجديدة التى يحتاجها الفريق بعد الصعود للدورى الممتاز.

وكشف مصدر فى نادي الداخلية، أن الإدار توصلت لاتفاق مع ثلاثة لاعبين أجانب لضمهم فى الموسم الجديد، موضحا أن الفريق يضم حاليًا 9 لاعبين من القوام الأساسى الذى صعد للدوري.

وكان نادي الداخلية صعد إلى الدوري المصري برفقة فريقي أسوان وحرس الحدود، ويأتي صعود الفريق بعد غياب دام ثلاث سنوات.