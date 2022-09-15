شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى: أتمنى تحقيق البطولات والإنجازات مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر باسم مرسى عن سعادته بخطوته رحيله إلى النادى الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مؤكداً أن الدراويش أحد أكبر وأعرق أندية مصر وأفريقيا.

وكتب مرسى عبر حسابه على إنستجرام:"الحمد لله تم إنضمامى لفريق الأسماعيلى أحد أكبر وأعرق أندية مصر وأفريقيا ، أتمنى تحقيق البطولات والإنجازات وأكون عند حسن ظن جمهور الأسماعيلى العريق".

وأتم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، بصفة رسمية إجراءات التعاقد مع باسم مرسي مهاجم فريق سيراميكا السابق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

واجتاز المهاجم القناص الاختبار الطبي بنجاح ليتم حسم كافة الأمور التعاقدية في ظل رغبته بالانضمام لصفوف الدراويش خلال الميركاتو الصيفي.

وواصل مسئولو الإسماعيلي صفقاته المميزة وإبرام تعاقدات من العيار الثقيل سعياً لإعادته لموقعه الطبيعي منافساً وحاصداً للألقاب.

ومن المقرر أن ينتظم باسم مرسي بالتدريبات خلال فترة الإعداد في الساعات القليلة القادمة، تمهيداً للإعتماد على جهوده باعتباره أحد المهاجمين المميزين القادرين على إستغلال أنصاف الفرص.

وسجل باسم مرسي طوال تاريخه ما يزيد عن 100 هدف خلال مشواره في أندية بتروچت والإنتاج الحربي والزمالك ومصر المقاصة وسيراميكا بجانب 7 أهداف بقميص منتخب مصر.