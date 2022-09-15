شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد برج العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد برج العرب بالاسكندرية في إطار الاستعداد لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري .

اشتمل مران منتخب مصر على تدريبات بدنية ثم بعض الجمل التكتيكية ، والختام بتقسيمة شهدت توجيه روي فيتوريا لعدد من اللاعبين خلال المران .

ويتواجد بمعسكر منتخب مصر 23 لاعبًا بعد مغادرة نبيل دونجا المعسكر بسبب الإصابة بغضروف الركبة الخارجي و هم : محمد الشناوى وأحمد الشناوى ومحمد صبحى، وعمر جابر وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وباهر المحمدى وعلى جبر وأيمن أشرف ومحمد حمدى، وحمدى فتحى ومحمد إبراهيم ومحمود حمادة ومروان عطية وإسلام عيسى وعبد الرحمن مجدى، وشادى حسين وأحمد عادل وأحمد مدبولى ومروان حمدى وناصر منسى وأحمد شريف