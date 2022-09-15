34 لاعبا في قائمة الأهلي الأفريقية.. قيد 3 صفقات واستبعاد كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق الأفريقية، التي تستعد لخوض منافسات الموسم الجديد.

وشهدت القائمة قيد 34 لاعبا في القائمة، التي شهدت عودة أكرم توفيق العائد من الإصابة، ومحمد مغربي العائد من تجربة احترافية في التشيك.

كما قام الأهلي بقيد 3 صفقات جديدة وهم برونز سافيو، وشادي حسين، ومصطفى سعد، فيما استبعد محمود عبدالمنعم كهربا.

وقام الأهلي بقيد 5 لاعبين شباب وهم: رأفت خليل، وزياد طارق، وميدو نبيل، ومحمد فخري، ومحمد أشرف

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء

الدفاع: أكرم توفيق، ومحمد هاني، وكريم فؤاد، ومحمد عبدالمنعم، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعه، ومحمود متولي، ومحمد مغربي، وعلي معلول، ومحمد أشرف.

الوسط: رأفت خليل، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، ومحمد محمود، وطاهر محمد طاهر، وبيرسي تاو، وزياد طارق، ومجدي أفشة، وبرونو سافيو، وأحمد عبد القادر، ومحمد فخري، وأحمد نبيل كوكا، ومصطفى سعد، وميدو نبيل.

الهجوم: محمد شريف، حسام حسن، وشادي حسين.