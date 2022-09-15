خاص.. صالح جمعة ينضم للإسماعيلي لمدة 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر أن النادي الإسماعيلي أتم اتفاقه مع صالح جمعة، للانتقال لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن صالح جمعة وقع على عقود الانتقال للدراويش لمدة 3 سنوات بعد جلسة جمعته مع يحيى الكومي رئيس النادي الأصفر.

وكان صالح جمعة فسخ تعاقده مع نادي سيراميكا كليوباترا بالتراضي، ليُفاضل بين عرضي الإسماعيلي والمصري للانضمام لأحدهما، بعدما بات لاعبا حرا.

وتعاقد الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع باسم مرسي، وحمدي النقاز، ومحمود الشبراوي، والتونسيان فراس شواط، ونور الزمان الزموري.

وشارك صالح جمعة 11 مباراة خلال الموسم المنقضي مع سيراميكا، صنع خلالهم هدفا وحيدًا.