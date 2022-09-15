حمدالله يقود اتحاد جدة للفوز أمام الخليج بمشاركة حجازي وطارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز فريق اتحاد جدة على نظيره الخليج بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن.

وسجل هدفي الاتحاد في مرمى الخليج اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقتين 4 و 69 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري المحترف بصفوف الاتحاد أحمد حجازي وطارق حامد أساسيان فيما تواجد المصري الشاب نور البحار احتياطيًا.

ورفع الاتحاد بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 10 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر، فيما توقف رصيد الخليج عند نقطة في المركز 14.