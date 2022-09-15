مانشستر يونايتد يحقق فوزه الأول بالدوري الأوروبي بثنائية أمام شيريف المولدوفي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ دب أ:

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي انتصاره الأول في المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي، اليوم الخميس، في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز ريال سوسييداد الإسباني 2 / 1 على ضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي.

وواصل سوسييداد صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه 1 / صفر على مضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية.

وجاء مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على شيريف، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما بقي أومونيا نيقوسيا في ذيل الترتيب بلا نقاط.

وفي تشيسيناو عاصمة مولدوفا، افتتح جادون سانشو التسجيل لمصلحة يونايتد في الدقيقة 17، قبل أن يضيف النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

وبات هذا هو الهدف الأول لرونالدو في مسيرته مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي.