بعد بيان الأهلي.. قصة هدايا آل الشيخ من البداية للنهاية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا، اليوم الخميس، إلى صندوق تحيا مصر يطلب فيه كشف الحقيقة للرأي العام بشأن التبرعات المالية والتي تلقاها النادي في فترة سابقة من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي ومالك نادي ألميريا، فما قصة هذه الأموال؟

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أعلن في ديسمبر 2017 تعيين تركي آل الشيخ رئيساً شرفياً للقلعة الحمراء، خلال مؤتمر صحفي، على أن يساهم آل الشيخ في بناء ستاد الأهلي.

وتطورت علاقة الأهلي مع آل الشيخ، ليعلن الأخير في مارس 2018 المساهمة في إبرام صفقات "من العيار الثقيل" للفريق الأحمر، حسب وصفه.

لكن الأهلي أسدل الستار على علاقته مع تركي آل الشيخ برفع اسمه من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي الأهلي بعد اجتماع لمجلس الإدارة في يونيو 2020.

كما أعلن النادي مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.

وذكر الأهلي في بيانه وقتها "تقدم المجلس بمذكرة إلى السيد وزير الشباب والرياضة بتاريخ ٢٧ / ٥ /٢٠١٨ يطلب فيها إيفاد لجنة وزارية من التفتيش المالي والإداري إلى النادي، للوقوف على حقيقة ما ورد من دعم من السيد تركي آل الشيخ (تبرعات مالية – إعارات لاعبين -مباريات ودية – هدايا عينية) وأوجه الصرف".

وأضاف: "إلا أن الجهة الإدارية تمهلت كثيرًا قبل تشكيل اللجنة المطلوبة وحاولت تقريب وجهات النظر لأن آل الشيخ له حيثية في بلد عربي شقيق، وأمام إصرار النادي الأهلي تشكلت اللجنة الوزارية في ١٨ /٧ /٢٠١٨، وقامت بأعمال التفتيش والمراجعة وانتهت إلى صحة وسلامة الموقف القانوني للنادي ومجلس إدارته".

وفي نوفمبر 2021، أكد محمود الخطيب، أن جميع الهدايا والتبرعات التي تلقاها النادي من تركي آل الشيخ ذهبت لصندوق "تحيا مصر".

وقال الخطيب خلال ندوته الانتخابية بمقر النادي في الجزيرة "موضوع التبرعات أخذ أكبر من حجمه في وقته، وأن الكل يعلم أنه هناك قرار من مجلس الإدارة بخصوص مصير هذه التبرعات منذ عام ونصف".

وتابع "النادي عند إثارة هذا الموضوع استقبل في ذلك الوقت خمس جهات رقابية من الدولة، لجنة من وزارة الشباب والرياضة ولجنة من خبراء الكسب غير المشروع ولجنة من الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ونيابة الأموال العامة".

وأضاف "كل هذه الجهات قامت بمراجعة المبالغ والهدايا الموجودة في خزينة النادي والمستندات والأوراق الخاصة بها، وكذلك الاجراءات الإدارية، وأجمعت كل هذه الجهات على صحة موقف النادي ومجلس إدارته".

واستمر "حدث تواصل مع صندوق تحيا مصر الذي يقوم على مشروعات قومية عديدة تخدم البلاد والمواطنين، وجرى توقيع بروتوكول تعاون وتم تسليم كل هذه المبالغ والهدايا التي كانت موجودة في خزينة النادي إلى صندوق تحيا مصر وفقًا للأوراق والمستندات التي أقرتها الجهات الرقابية، وتم إغلاق هذا الملف".

لكن الأهلي قرر اليوم الخميس مطالبة صندوق تحيا مصر بالكشف عن حقيقة المبالغ التي تلقاها النادي من آل الشيخ، بسبب ما وصفه مصدر بالأهلي بالتجاوز المستمر من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والتحدث بشكل مستمر عن تلك المبالغ والهدايا.

وطالب الأهلي عبر موقعه الرسمي صندوق تحيا مصر بالتأكيد على تسلم كافة التبرعات المالية والعينية (الساعات) وفقًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين النادي والصندوق يوم الأربعاء الموافق 10-3-2021.

وجاء في الخطاب الذي أرسله النادي أن التبرعات التي تم تسليمها بموجب محضر رسمي ووقع عليه الطرفان (النادي الأهلي - صندوق تحيا مصر) وتسلم كل طرف نسخة منه.

ولفت الأهلي إلى أن الجهات الرقابية في الدولة قامت بحصرها، ووردت بالتفصيل في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التي تم انتدابها من نيابة الأموال العامة والتي انتهت إلى سلامة الموقف القانوني للنادي الأهلي ومجلس إدارته، واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وتم حفظ الدعوى القضائية في هذا الشأن والمقيدة برقم 10 لسنة 2020.