تقارير سعودية: التعاون يوافق على إعارة مصطفى فتحي إلى بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشفت تقارير صحفية سعودية، مساء اليوم الخميس، عن موافقة نادي التعاون على انتقال المحترف المصري مصطفى فتحي إلى صفوف بيراميدز على سبيل الإعارة.

ولعب مصطفى فتحي في التعاون السعودي منذ يناير الماضي بعد بيعه بشكل نهائي من نادي الزمالك.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن التعاون وافق على انتقال المصري مصطفى فتحي إلى بيراميدز لمدة موسم واحد بنظام الإعارة.

ولم يستطع مصطفى فتحي العودة إلى صفوف التعاون بعدما قضى إجازته في القاهرة عقب نهاية الموسم الماضي لأسباب تتعلق بأداء الخدمة العسكرية في مصر.

وكان التعاون بدأ موسمه الجديد بخوض ثلاث مباريات في الدوري السعودي، حصد خلالها 7 نقاط من فوزين وتعادل.