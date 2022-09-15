المقاولون وهنري يردان على مالك تشيلسي بخصوص "حقيقة لم يعرفها شخص واحد بخصوص صلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

انتقد نادي المقاولون واللاعب الفرنسي تيري هنري حديث مالك نادي تشيلسي تود بوهلي بعد تصريحه بخصوص محمد صلاح.

وكان الأمريكي بوهلي قد استشهد بمعلومة خاطئة حول نجاح أكاديمية فريقه عبر الإشارة إلى أنها خرجت لاعبين مثل المصري محمد صلاح والبلجيكي كيفن دي بروين.

ونشر حساب نادي المقاولون العرب على موقع فيسبوك، اليوم الخميس:"حقيقة يعرفها العالم باستثناء شخص واحد.. محمد صلاح ابن نادى المقاولون العرب وفخر مصر والعرب".

وانتقد كذلك هنري مالك تشيلسي على تصريحاته، منوهًا إلى أن اللاعبين تم بيعهما بعد الفشل في تحقيق الدرجة في وقت مبكر من حياتهم المهنية.

وكان صلاح قد انضم لصفوف تشيلسي الإنجليزي في عام 2014 قادمًا من صفوف نادي بازل السويسري قبل أن يرحل مُعارًا لصفوف فيورنتينا الإيطالي.