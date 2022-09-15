مدرب الشباب يسجل إنجازا تاريخيا للمرة الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات الإسباني فيسنتي مورينو أول مدرب في تاريخ الشباب يحقق الفوز ويحافظ على نظافة شباكه في أول 4 جولات بالدوري السعودي للمحترفين، بحسب موقع رابطة المحترفين.

وحقق الشباب انطلاقة مثالية، في دوري روشن السعودي، بعد فوزه الأربعاء، على العدالة (1-0)، في الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

وفاز الشباب في أول 4 مباريات، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، كما أنه أقوى خط هجوم بتسجيله 12 هدفا، ولم يستقبل أي هدف حتى الآن.

كما أصبح كارلوس جونيور أول لاعب في الشباب، يسجل في أول 4 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين وفقا للحساب الرسمي للمسابقة على تويتر.

وعزا العديد من المحللين المستويات الكبيرة التي يقدمها الشباب إلى الاستقطابات في الصيفية والتي دعمت مراكز مهمة في الفريق.

كما تشكل عودة الأرجنتيني بانيغا والموقوف بقرار انضباطي إضافة قوية لخطوط الشباب بدءا من الجولة القادمة.