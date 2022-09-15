التعاون يبحث عن العودة أمام ضمك

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واستطاع التعاون الذي أنهى موسمه الماضي في الترتيب الـ12 من افتتاح موسمه جمع 7 نقاط من أصل 9 ممكنة بعد أن حقق الفوز في الجولتين الأوليين وتعادل أخيرا أمام الفيحاء في الجولة الماضية، محافظا بذلك على سجله الخالي من الخسائر.ويأمل التعاون تسجيل الانتصار اليوم والوصول للنقطة الـ10 والتقدم إلى الأمام وحرمان خصمه ضمك من تحقيق الفوز أمامه للمباراة الثالثة على التوالي بينهما.
على الجانب الآخر يدخل ضمك هذا اللقاء باحثا عن الفوز ليستعيد بذلك سكة الانتصارات بعد الإخفاق في الجولة الماضية بعدما خرج خاسرا أمام النصر بنتيجة 2-1، وكان قبلها قد بدأ ضمك موسمه بتحقيق فوزين متتاليين جمع من خلالهما 6 نقاط ويبحث اليوم عن الوصول للنقطة الـ 9 وتسجيل الفوز الغائب أمام التعاون في الموسم الماضي.
قبل المواجهة:
- تواجه الفريقان 6 مرات، فاز التعاون في 3 مقابل فوزين لضمك وتعادل وحيد
- لم يخسر التعاون الموسم الماضي أمام ضمك
- انتهت آخر مواجهة بينهما بالتعادل وهو الوحيد خلال منافسات دوري المحترفين
- سجل التعاون انطلاقة مميزة، حيث جمع 7 من أصل 9 نقاط ممكنة هذا الموسم
- خسر ضمك الجولة الماضية أمام النصر بعد انتصارين متتاليين
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