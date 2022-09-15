شكرا لقرائتكم خبر التعاون يبحث عن العودة أمام ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى الفريق الكروي الأول بنادي التعاون لمواصلة نتائجه الإيجابية مع انطلاقة منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين عندما يستضيف مساء اليوم نظيره ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الرابعة.

واستطاع التعاون الذي أنهى موسمه الماضي في الترتيب الـ12 من افتتاح موسمه جمع 7 نقاط من أصل 9 ممكنة بعد أن حقق الفوز في الجولتين الأوليين وتعادل أخيرا أمام الفيحاء في الجولة الماضية، محافظا بذلك على سجله الخالي من الخسائر.

ويأمل التعاون تسجيل الانتصار اليوم والوصول للنقطة الـ10 والتقدم إلى الأمام وحرمان خصمه ضمك من تحقيق الفوز أمامه للمباراة الثالثة على التوالي بينهما.

على الجانب الآخر يدخل ضمك هذا اللقاء باحثا عن الفوز ليستعيد بذلك سكة الانتصارات بعد الإخفاق في الجولة الماضية بعدما خرج خاسرا أمام النصر بنتيجة 2-1، وكان قبلها قد بدأ ضمك موسمه بتحقيق فوزين متتاليين جمع من خلالهما 6 نقاط ويبحث اليوم عن الوصول للنقطة الـ 9 وتسجيل الفوز الغائب أمام التعاون في الموسم الماضي.

قبل المواجهة:

