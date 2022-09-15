تأهل 106 رباعين ورباعات لدورة الألعاب السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت منافسات تجارب قياس الأداء الثالثة (المرحلة الأخيرة) للرجال والسيدات المفتوحة لرفع الأثقال التي أقيمت بجدة أخيرا، ليتأهل منها 106 من الرباعين والرباعات من خلال إقامة تجارب قياس الأداء للرجال والسيدات المفتوحة على ثلاث مراحل، وأقيمت المرحلتان الأولى والثانية بمدينة الرياض والثالثة والأخيرة بمحافظة جدة.

وجاء تأهل الرباعين في أوزان: 61 ــ و73 ــ و89 ــ و102 ـــ و+102 كجم «رجال»، فيما تأهلت الرباعات في أوزان: 49 ــ و59 ــ و71 ــ و81 كجم.

وأكد المندوب الفني لاتحاد رفع الأثقال لمنافسات تجارب الأداء للعبة صالح الخزرج أن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية الأولى واتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد الحربي سخرا جميع الإمكانات وسهلا جميع العقبات أمام المشاركين في منافسات تجارب الأداء والظهور بها بشكل يليق بمثل هذا الحدث الرياضي وبلعبة رفع الأثقال التي شهدت تجارب أدائها منافسات قوية بين الرباعين والرباعات.