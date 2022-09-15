هل يعبر قطار الهلال محطة الوحدة؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي يحل فريق الوحدة ضيفا على حامل اللقب فريق الهلال مساء الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ويواصل فريق الهلال بطل النسخة الماضية وبطل سوبر لوسيل بعد تحقيقه للقب الجمعة الماضي بعد فوزه على بطل الدوري المصري نادي الزمالك تقديم مستوياته المتميزة واللافتة التي أسعدت عشاقه في كل مكان.

ويتواجد الهلال في وصافة سلم الترتيب بفارق الأهداف عن المتصدر فريق الشباب من 3 مواجهات حقق فيها الهلال العلامة الكاملة وبشباك نظيفة بعد فوزه في أولى مبارياته هذا الموسم أمام الصاعد حديثا فريق الخليج في الدمام بهدفين دون رد وحقق ثاني انتصاراته أمام نادي الفيحاء في الرياض بهدفين دون رد كما سجل ثالث انتصاراته أمام فريق الفتح في الأحساء بهدف دون مقابل ويسعى إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق الفوز أمام ضيفه الوحدة يوم الجمعة.

في المقابل يأمل الصاعد حديثا فريق الوحدة تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد الفوز في الجولة الماضية بهدف دون رد أمام فريق أبها في مكة، إلا أن صعوبة المهمة تكمن في مواجهة حامل اللقب فريق الهلال، ومن المتوقع أن يعتمد مدرب الوحدة البوسني برونو

أكرابوفيتش، على إغلاق المناطق الخلفية أمام المد الهلالي، واللعب على المرتدات السريعة.

وكان مشوار الوحدة في دوري روشن السعودي بدأ بتعثرين الأول أمام فريق النصر في الجولة الأولى بخسارته بهدف دون مقابل على ملعب مرسول بارك في الرياض وخسارته في اللقاء الثاني أمام الرائد بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

تاريخ لقاءات الفريقين في دوري المحترفين:







لعب الفريقان: 17 مواجهة



فوز الهلال: 14 مباراة



فوز الوحدة: مباراة وحيدة



حضر التعادل: لقاءين



أخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت بفوز الهلال 4-2 في مارس 2021.



أكبر نتيجة في مواجهات الفريقين فوز الهلال 6-0 في 8 ديسمبر 2016.



أبرز الغيابات:





الهلال محمد كنو (قرار انضباطي)



جانغ هيون سو (إصابة عضلية)



أسلحة الفريقين:





الهلال (سالم الدوسري، إيغالو، كاريلو)



الوحدة (يودا، بوغال، أنسيلمو)



مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز



مدرب الوحدة البوسني برونو أكرابوفيتش



هداف مواجهات الفريقين في دوري المحترفين:





البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال السابق برصيد 5 أهداف.



ملعب المباراة: