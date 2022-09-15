تعويض الإخفاقات يشعل لقاء أبها والفيحاء

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ويسعى أبها من العودة مجددا لسكة الانتصارات من خلال هذه المواجهة بعد أن تعثر في الجولتين الماضيتين بالخسارة أمام الشباب والوحدة تواليا ليبقى رصيده متجمدا عند النقاط الثلاث التي حققها بعد فوزه الجولة الأولى أمام الرائد.ويأمل زعيم الجنوب المحافظة على سجله الخالي من الخسائر أمام الفيحاء خلال المواجهات السابقة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري المحترفين.
وقد تواجه أبها والفيحاء في 4 مواجهات سجل أبها انتصارا وحيدا مقابل 3 تعادلات، وانتهت مواجهات الموسم الماضي بين الفريقين بالتعادل.
من جهته يدخل الفيحاء لقاء اليوم باحثا عن فوزه الأول هذا الموسم ضمن دوري روشن بعد أن تعثر في الجولات الثلاث الماضية فقد خسر أمام ضمك والهلال في المباراتين الأوليين وتعادل مؤخرا في الجولة الماضية أمام التعاون بهدف لمثله ليحصد نقطته الأولى هذا الموسم. كما يبحث الفيحاء عن فوزه الأول أمام أبها مساء اليوم بعد أن عجز عن ذلك في الأربع مواجهات الماضية التي جمعت الفريقين خلال دوري المحترفين.
قبل المواجهة:
- تواجه الفريقان 4 مرات سابقة حضر التعادل في 3 مواجهات مقابل فوز وحيد لأبها.
- انتهت المواجهات السابقة على ملعب المحالة بالتعادل.
- لم يستطع الفيحاء الفوز أمام أبها ضمن دوري المحترفين.
- خسر أبها الجولتين الماضيتين بعد فوزه في الجولة الأولى.
- تعادل الفيحاء في الجولة الماضية بعد خسارتين في الجولتين الأوليين.
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