شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يخسر أمام دجلة بهدفين وديًا استعدادا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق حرس الحدود أمام نظيره دجلة بهدفين مقابل هدف وحيد في اطار استعدادا الحرس لمسابقة الدوري الممتاز التي تنطلق يوم 16 أكتوبر المقبل.

سجل هدفي فريق وادي دجلة عن طريق محمد الغول، وسجل الهدف الثاني عن طريق محمد جابر، بينما سجل حرس الحدود الوحيد عن طريق كوكو.

وأعاد فريق حرس الحدود المفاوضات مع الأهلي لضم محمد أشرف، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، بعد رحيل المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش، الذي رفض التخلي عن اللاعب في وقت سابق.

وكشف مصدر في نادي الحرس، أن الجهاز الفني بقيادة أحمد أيوب أعاد المفاوضات مع الأهلي عقب رحيل سواريش، مع طرح فكرة استعارة الظهير الأيسر بدلا من البيع النهائي.

وتحدث أحمد أيوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، عن الفترة المتبقية لانطلاق الدوري الممتاز، وكيفية استغلالها لتجهيز الفريق الصاعد حديثا لدور الأضواء لأجواء المنافسة، قائلا: "سعيد بتواجدى مع الفريق، ونحن نستعد للدوري الممتاز، وبالتأكيد ستكون عودة قوية، بعد حصولنا على فترة إعداد كافية وطويلة، سنصنع خلالها فريقا متميزا".