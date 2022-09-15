شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير الطلائع يوقع لـ سيراميكا لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي سيراميكا عن تعاقده مع أحمد هاني الظهير الأيمن لفريق طلائع الجيش ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 5 مواسم.

ووقع هاني على عقود انتقاله، في حضور طارق أبو العينين، المشرف على الكرة بفريق سيراميكا ووكيليه أحمد وجدي وأحمد سمير ، وجاء انضمام أحمد هاني لصفوف نادي سيراميكا بناءً على رغبة أحمد سامي المدير الفني للفريق.

وتحرص إدارة سيراميكا على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، وفقًا لاختيارات أحمد سامي، المدير الفني للفريق، الذي يسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم المقبل، تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادي سيراميكا تحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.